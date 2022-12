Assoretipmi celebra dieci anni di reti d’impresa

Si è svolto, presso l’Auditorium della Cassa nazionale di Previdenza e assistenza forense, ubicato in Via Ennio Quirino Visconti 8, a Roma, l’importante giornata di approfondimento e conoscenza tra le imprese di Assoretipmi, che, celebrando i dieci anni di attività, ha descritto e presentato i nuovi trend commerciali, le nuove modalità di network e cooperazione tra le imprese, le nuove idee di marketing territoriale e di accesso alle opportunità della finanza, senza dimenticare l’importante ruolo delle nuove professioni. L’evento è stato patrocinato dall’Ente nazionale per il Microcredito e i lavori si sono aperti con la relazione iniziale di Eugenio Ferrari, presidente di Assoretipmi, e con gli interventi di Eva Bredariol e Nicoletta Grassi sull’importanza del “contratto di rete”. Un panel introduttivo utile ad approfondire la realtà giuridica delle reti di imprese, delle reti tra professionisti e tra le reti miste. “Nello snodarsi del tempo, con l’insieme delle regole che la rete decide di fissare si rafforza il contratto di rete in un rapporto in divenire con la stessa rete che cresce. Il contratto di rete può essere iscritto nel Registro delle imprese differenziandosi anche dalle semplici scritture private tra imprenditori”, ha ribadito Eva Bredariol, durante la sua relazione. Numerosi i relatori che si sono succeduti facendo emergere la nuova economia 4.0 che le imprese e le startup stanno vivendo nella nostra attualità geopolitica. La rete risponde alle domande di specializzazione, alla richiesta di competenze trasversali e ad un miglioramento dei processi gestionali. “Il contratto di rete dalla genesi alla sua evoluzione punta sempre verso nuove frontiere”, rilanciano i relatori dell’evento romano. L’azienda intelligente premia una rete intelligente e in tale ottica, i lavori di Assoretipmi hanno approfondito con Giacomo Melani di Change Capital, una piattaforma Fintech che supporta le imprese e le reti alla ricerca di liquidità, e Marco Giaccherini di Pmi Agile, con le nuove dinamiche dell’azienda smart che deve crescere avvalendosi degli strumenti di business analytics a di supporto delle Pmi e alle reti d’impresa, senza sottovalutare le nuove dinamiche del mondo agroalimentare e innovativo in rapporto al Green Deal e ai finanziamenti del Pnrr, presentate da Elio Palumbieri, all’economia circolare e alle immense opportunità che stanno emergendo per le imprese, i territori e i cittadini grazie alle comunità energetiche, egregiamente descritte da Sebastiano Gadaleta di Progetto Impresa. Sull’importanza delle nuove tecnologie digitali è intervenuto Alessandro Civati di LutinX per illustrare i vantaggi dello smart contract e della certificazione digitale attraverso la Blockchain.

Inoltre, una particolare attenzione è stata dedicata ai nuovi processi di internazionalizzazione e scoperta dei mercati esteri con Sabrina D’Elpidio, sulle opportunità economiche provenienti dalla Scozia, dal Regno Unito e dagli accordi di libero scambio del Commonwealth, da Giacomo Guarnera, sulle opportunità economiche provenienti dal Brasile, da Liliana Ursu sulle nuove dinamiche economiche e commerciali provenienti dall’Asia Centrale e la crescita economica del Kazakistan e dell’Uzbekistan, con elaborazioni presentante dalla Camera di Commercio del Kazakistan in Italia. Successivamente è intervenuta Monica Franco, vicepresidente di Assoretipmi, che ha presentato nuovi e importanti dati sul processo di digitalizzazione che le reti d’impresa possono sviluppare, descrivendo il progetto nazionale “Fare Rete per la digital transformation italiana” a cui è seguita una “Tavola rotonda con le reti d’imprese” con la partecipazione di Giancarlo Taglia, della Rete d’imprese “Il Buon Gusto italiano”, Paolo Palmieri, della Rete d’imprese “Cibus Network”, Roberto Lodi, Reti d’impresa Lar – Liberi agriturismi in rete, Enzo Dota, della Rete del Mediterraneo con il progetto “Localturism.it” e Paolo Attanasio, di Polaris Engineering, con un intervento sulle risorse di intelligenza artificiale a servizio della digitalizzazione delle imprese e delle Reti d’Impresa. Le conclusioni della tavola rotonda sono state a cura di Giuseppe Capuano, delegato relazioni istituzionali di Assoretipmi. In conclusione dei lavori, prima dell’avvio dello spazio di networking e conoscenza tra i vari professionisti e imprenditori convenuti, il presidente Eugenio Ferrari e la vicepresidente Monica Franco hanno ricordato alcuni appuntamenti per il prossimo anno, ribadendo l’importanza di svolgere ulteriori seminari e attività di approfondimento nel corso del 2023 e invitando a far conoscere i vantaggi delle reti d’impresa in un quadro storico, economico e geopolitico caratterizzato da mille difficoltà e dove la vera cooperazione sinergica può fare la differenza per il tessuto economico e commerciale nazionale.