Venture Capital ancora in forte crescita in Italia

Nel 2022 gli investimenti in startup e imprese innovative hanno superato gli 1,8 miliardi di euro, registrando una crescita del 48 per cento rispetto al 2021. In Europa si registra la crescita maggiore. Lo segnala l’Osservatorio sul Venture Capital, aggiungendo che si conferma la partecipazione degli investitori internazionali nel Venture Capital italiano, con dimensione media dei relativi deal doppia rispetto a quelli con soli investitori nazionali. Il 2022 è inoltre l’anno con il maggior numero di round sopra i 100 milioni di euro. L’Osservatorio, realizzato da Growth Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance e lanciato a inizio 2022, fotografa l’andamento trimestrale degli investimenti ed i trend nell’ecosistema del Venture Capital italiano. In particolare il quarto trimestre 2022 registra 203 milioni di euro raccolti in 75 round, registrando un rallentamento nella raccolta, ma un numero di deal in linea con la media dei 4 trimestri precedenti (463 milioni e 79 round nel terzo).

La flessione nell’ammontare investito nell’ultimo trimestre è in gran parte riconducibile all’assenza di mega round che, nel terzo trimestre, avevano inciso per più del 40 per cento. Il 2022 è stato un anno di notevole maturazione per il Venture Capital in Italia. Pur con numeri notevolmente inferiori a quelli evidenziati dai Paesi più storicamente connessi con questo settore, l’Italia sta incrementando notevolmente i propri valori sul mondo del Ventur Capital (+50 per cento di investimenti in più rispetto al 2021). Parallelamente, assistiamo nel nostro Paese a una forte accelerazione nella nascita di società legate al mondo del tecnologico e innovativo. Nuove opportunità dunque per le nuove iniziative imprenditoriali e nuove opportunità per i risparmiatori.