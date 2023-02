Gas: calo del 34,2 per cento nella bolletta di gennaio

“Il calo del 34,2 per cento della bolletta del gas sul mercato tutelato per i consumi di gennaio è un’ottima notizia e un passo in avanti importante, che mette al riparo molte famiglie. Un risultato raggiunto grazie alle concrete misure attuate dal Governo. Proseguiamo verso questa direzione”. Così, su Telegram, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia, che puntualizza: “Buone notizie per le famiglie Italiane. Arera annuncia la riduzione della bolletta del gas del 34,2 per cento rispetto al mese di dicembre 2022. E questo risultato eccellente del Governo Meloni non può che essere una risposta chiara per tutti coloro che ci hanno dato fiducia: noi facciamo i fatti. Siamo a favore della tutela dei cittadini e delle imprese”.

“Il crollo del prezzo del gas riporta il costo dei concimi tradizionali ai livelli pre-guerra con una riduzione del 40 per cento rispetto al 2022, ma è necessario programmare acquisti ed interventi per evitare difficoltà logistiche che, certamente, non mancheranno”. Questo l’intervento firmato da Cai – Consorzi Agrari d’Italia – che in una nota precisa: “Il prezzo dell’urea, il fertilizzante più utilizzato, oscilla tra 600 e 650 euro/tonnellata, in linea con i dati dell’autunno 2021, ben distante dalla quota raggiunta nei primi mesi del conflitto in Ucraina. Il nitrato ammonico, invece, è passato in poche settimane da 900 a 700 euro/tonnellata, mentre i fosfatici si aggirano intorno alle 400 euro/tonnellata, in calo del 25 per cento. Più contenuti, invece, i cali sui prodotti a base di potassio che registrano una lieve oscillazione (-5 per cento). Si tratta di una boccata d’ossigeno importante per le aziende agricole italiane alle prese con un caro energia che ha portato nel 2022 ad un aumento esorbitante dei costi”.

I tecnici di Consorzi Agrari d’Italia, pertanto, “consigliano di utilizzare prodotti a cessione controllata dell’azoto per ottenere un risparmio del 25 per cento circa di apporto di elementi nutritivi e per raggiungere anche gli obiettivi di sostenibilità che richiede l’Unione europea. Un ulteriore aiuto può arrivare dai sistemi di agricoltura di precisione che permettono di massimizzare la concimazione e risparmiare il 20 per cento sul dosaggio di prodotti tradizionali”.