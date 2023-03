Let Expo 2023 e le innovazioni sostenibili

L’evento fieristico Let Expo 2023, organizzato dall’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (Alis) in collaborazione con VeronaFiere, svoltosi da mercoledì 8 a sabato 11 marzo, ha proposto e presentato un programma ricco di incontri con autorità ed esperti del settore.

Ministri, istituzioni, associazioni, imprese ed enti di formazione si sono confrontati sui temi più urgenti dell’agenda politica ed economica nazionale, la sostenibilità, la logistica e il trasporto intermodale. All’inaugurazione sono intervenuti anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per l’Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy.

La presenza di oltre 300 imprese del settore dei trasporti, l’imponente presenza delle istituzioni, della Marina militare, delle autorità portuali e intermodali, con tutti i suoi più autorevoli esponenti, ha rappresentato un’importante occasione per costruire nuove relazioni, sinergie economiche, di ricerca scientifica e approfondimenti sul tema della sostenibilità. Let Expo 2023 ha evidenziato la crescente e continua evoluzione tecnologica della logistica internazionale e della Difesa, enfatizzando la modernità e l’operatività di alcuni sistemi d’avanguardia con una forte vocazione internazionale, volta a promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile del trasporto intermodale ed una crescita innovativa della logistica integrata.

I lavori fieristici sono stati importanti anche per un considerevole dibattito tra i “protagonisti della sostenibilità”, che ha visto la partecipazione di Dario Bocchetti (energy saving manager di Grimaldi Group); Marco Borgarello (head energy efficiency research del Group Rse); Luigi Dalla Pozza (Ad di Nur International); Domenico De Rosa (Ad di Smet); Stephane Fiorcapucci (direttore generale dell’Autostrada ferroviaria alpina); Rosalba Giugni (presidente di Marevivo Onlus); Alessandro Iafrati (direttore dell’Istituto di Ingegneria del Mare del Cnr); Stefano Quarena (sales consultant & business developer di “Pesci attrezzature”); Sante Ricci (partner studio legale Nctm); Margherita Scattolari (marketing manager Goodyear Tires Italia) e Luca Sisto (direttore generale di Confitarma).

In occasione dei lavori, la società Nur International, azienda italiana leader nelle soluzioni per l’ambiente, inclusi servizi ecologici, bonifiche e gestione della filiera dei rifiuti industriali, ha presentato nuove soluzioni tecnologiche innovative a base di estratti vegetali, delle nuove opportunità per il settore dei trasporti che dovendo dotarsi di sistemi antinquinamento in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, possono dotarsi di diverse applicazioni innovative e sostenibili in ambito emergenziale.

“Sentir pronunciare che si tratta una risorsa per l’ambiente è stato emozionante. Significa aver dimostrato il valore di ciò che proponiamo, assieme alla sensibilità personale e all’etica imprenditoriale che ha sempre contraddistinto le scelte ad oggi fatte, orientate al rispetto per il creato”, ha dichiarato Luigi Dalla Pozza, amministratore delegato della società Nur International.

D’altronde, la manifestazione ha permesso alle realtà economiche innovative presenti di poter esprimere i concetti e i valori dell’innovazione sostenibile attraverso luoghi di incontro e di dibattito, con gli “Alis Cafè”, dove le società, i professionisti e gli esperti hanno condiviso il percorso e le esperienze maturate. La Nur International ha presentato nuove progettualità finalizzate alla crescita di un’economia circolare efficace e per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese, in armonia con l’orientamento della Comunità europea.