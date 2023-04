Chi sono le persone più ricche del mondo?

Quasi un miliardario su due oggi è meno ricco di un anno fa. Questo è quanto emerge dalla classifica annuale di Forbes sulle persone più ricche del mondo. Tra chi ha subito le perdite maggiori c’è Elon Musk, l’imprenditore tanto imprevedibile quanto discusso che l’ultimo anno ha visto il suo patrimonio scendere di 39 miliardi di dollari, in seguito all’acquisto di Twitter. A sostituire Musk come uomo più ricco del mondo è il francese Bernard Arnault che, grazie alla holding leader nel settore del lusso Lvmh, ha raggiunto un patrimonio stimato di 211 miliardi di dollari, 53 in più rispetto al 2022. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, occupa il terzo posto nella classifica, con 114 miliardi di dollari.

Se il 2023 è il primo anno in cui un francese è primo nella classifica di Forbes, è il terzo in cui la lista delle donne più ricche vede in testa la parigina Françoise Bettencourt-Meyers, nipote del fondatore del colosso della bellezza L’Oréal, con un patrimonio di 80,5 miliardi di dollari. Complessivamente, i miliardari nel mondo sono diminuiti dai 2.668 del 2022 agli attuali 2.640, anche a causa del rialzo dei tassi d’interesse e alla conseguente maggiore volatilità dei mercati, mentre sono aumentate le donne che, tuttavia, non superano il 13 per cento dei nomi elencati da Forbes.

Tra le 254 persone che nell’ultimo anno hanno perso lo status di miliardario compaiono Sam Bankman-Fried, l’ex oracolo delle criptovalute attualmente imputato per il fallimento di Ftx e il suo ex socio Gary Wang. Al contrario, il fondatore dell’azienda di abbigliamento Patagonia, Yvon Chouinard, ha abbandonato spontaneamente la classifica donando il marchio a un trust e a un’organizzazione no profit che combatte contro la crisi ambientale. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più rappresentato, seguito da Cina e India. Questo nonostante il numero di cinesi che dispongono di più di un miliardo di dollari sia diminuito per il secondo anno di fila, complici la crisi pandemica e le tensioni geopolitiche. Lo sa bene Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, società di Pechino che controlla TikTok. Yiming ha perso 25 miliardi di dollari dal 2022, anche a causa delle preoccupazioni che stanno spingendo i legislatori statunitensi ed europei a studiare politiche più restrittive sull’utilizzo del popolare social network cinese.

In Italia, i miliardari sono 64, primo fra tutti Giovanni Ferrero, che occupa la trentesima posizione nella classifica mondiale con 38,9 miliardi di dollari, seguito dallo stilista Giorgio Armani, che può contare su un patrimonio di 11,1 miliardi. L’età media dei miliardari nel mondo è 65 anni, ma il più giovane è italiano e ne ha solamente diciotto: Clemente del Vecchio, erede di Luxottica, detiene di una ricchezza stimata di 3,5 miliardi di dollari. Insieme, tutti i miliardari del mondo detengono un patrimonio stimato di 12,2 trilioni di dollari, 500 miliardi in meno rispetto a un anno fa.