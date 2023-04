Bonus trasporti: come richiederlo

È attiva dalla mattinata di oggi la piattaforma digitale per richiedere il Bonus trasporti: si tratta di un’agevolazione fino a 60 euro per acquistare abbonamenti mensili che sono validi per più mesi (o annuali). Il bonus, in sostanza, deve essere utilizzato acquistando un abbonamento entro il mese solare di emissione. Abbonamento che, peraltro, può procedere con la sua validità pure in un lasso di tempo successivo.

Ma veniamo al contributo: può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro una certa quota (20mila euro). Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

Possono richiederlo studenti, lavoratori, pensionati e cittadini. La domanda può essere inviata (accedendo qui) con Spid oppure con la Carta di identità elettronica. Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, chiosa: “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei conti, per garantire il sostegno del Governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti”.

Si potrà chiedere un bonus al mese entro il 31 dicembre di quest’anno, fino a esaurimento risorse.

Aggiornato il 17 aprile 2023 alle ore 16:42