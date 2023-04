Tutto quello che bisogna sapere sul conto corrente online

Il conto corrente è uno strumento irrinunciabile, il quale aiuta a gestire al meglio il denaro e a tenere sotto controllo le finanze personali. Da qualche anno, ai conti tradizionali, gestibili tramite sportelli Atm o presso le filiali della banca di riferimento, sono stati affiancati i conti correnti online, comodi da utilizzare e sempre più affidabili.

L’apertura di nuovo conto corrente online può essere effettuata in modo facile e veloce, da qualunque luogo e in qualsiasi momento, utilizzando semplicemente un computer e una connessione internet. Alcune banche permettono di effettuare anche il riconoscimento tramite il web, sfruttando lo Spid o altri metodi sicuri. In questo articolo vi spiegheremo più nel dettaglio che cosa sono i conti correnti online e quali aspetti positivi offrono.

CHE COS’È IL CONTO CORRENTE ONLINE

Quando si parla di conto corrente online, si fa riferimento a quei conti che possono essere aperti e gestiti interamente tramite il web, sia da computer, accedendo all'area personale sul sito della banca, sia con dispositivo mobile, utilizzando una app dedicata.

Le funzioni disponibili possono variare a seconda della banca e del conto scelti, ma in generale includono tutte quelle di base, dal controllo del saldo all'autorizzazione dei pagamenti effettuati in rete. Alcune banche, in particolare quelle che dispongono di filiali presenti sul territorio, permettono inoltre di gestire il conto sia attraverso le modalità tradizionali, sia attraverso quelle digitali, così da permettere ai propri clienti di godere dei vantaggi di entrambe.

GLI ASPETTI CHE CONTRADDISTINGUONO IL CONTO CORRENTE ONLINE

I conti correnti online offrono numerosi aspetti positivi a tutti quegli utenti che hanno una buona dimestichezza con le nuove tecnologie e con l’uso di internet.

Tra i numerosi punti di forza troviamo:

– il risparmio di tempo: dall’apertura del conto fino al pagamento di bonifici e al controllo dell’estratto conto, tutte le operazioni possono essere effettuate rapidamente e in qualsiasi momento della giornata;

– la comodità di utilizzo: non solo risparmio di tempo, ma anche comodità, data dal fatto che ogni singola operazione può essere effettuata rimanendo comodamente seduti sul divano di casa, ma anche dall’ufficio, dal ristorante, dalla spiaggia o da qualunque altro posto in cui ci si trovi;

– l’abbattimento dei costi: molte banche garantiscono, per i conti online, condizioni economiche decisamente vantaggiose, caratterizzate ad esempio da un canone basso o azzerato, imposta di bollo a carico della stessa banca e commissioni dei pagamenti inclusi nel prezzo;

– la possibilità di avere sempre sotto controllo il proprio conto corrente: utilizzando l’home banking, l’utente può controllare in ogni momento le entrate e le uscite, può attivare controlli e autorizzazioni per determinati tipi di pagamenti, può bloccare immediatamente le carte o pagamenti non effettuati da lui e via dicendo.

CONTO CORRENTE ONLINE: È SICURO?

Le banche che offrono servizi e funzioni online, adottano elevati standard di sicurezza e applicano controlli multifattoriali al fine di garantire la massima protezione ai dati e al denaro dei propri clienti. Ciononostante, è sempre molto importante fare attenzione, evitando di fornire i propri dati di accesso a utenti sconosciuti, anche attraverso i form.

Aggiornato il 18 aprile 2023 alle ore 10:17