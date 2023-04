Cnel, Renato Brunetta è il nuovo presidente

Renato Brunetta è il nuovo presidente del Cnel. La decisione è stata presa in Consiglio dei ministri. L’ex ministro della Pubblica amministrazione del Governo Draghi prende il posto dell’attuale presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro Tiziano Treu. Brunetta, economista, professore universitario, è stato più volte ministro con Silvio Berlusconi (di cui è amico personale) e poi con l’esecutivo guidato da Mario Draghi. Brunetta, oggi presidente della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità, già eurodeputato e deputato, dopo la caduta del governo aveva deciso di non ricandidarsi. La nomina del Governo, che ha ricevuto la piena approvazione anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non arriva a sorpresa, perché da tempo era chiara l’indicazione di Brunetta a presidente del Cnel da parte della premier Giorgia Meloni. Il Cnel è un organo previsto dall’articolo 99 della Costituzione.

Svolge una funzione di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. I consiglieri del Cnel sono 64. Ci sono 10 esperti (8 nominati dal presidente della Repubblica e 2 proposti dal presidente del Consiglio), 48 in rappresentanza delle categorie produttive (22 dei lavoratori dipendenti, 3 dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 dei lavoratori autonomi e delle professioni, 17 delle imprese) e infine 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Per Brunetta, la nomina alla presidenza del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un ritorno. Infatti, l’ex ministro ne è stato consigliere.

Aggiornato il 21 aprile 2023 alle ore 16:21