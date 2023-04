Mercoledì 3 maggio, dalle ore 11 alle ore 13, si svolgerà un seminario web dal titolo “Superbonus e altri bonus edilizi: a che punto siamo e dove stiamo andando”.

Dopo l’introduzione di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, interverranno Francesco Veroi, responsabile Coordinamento tributario Confedilizia, Giuliano Mandolesi, dottore commercialista, collaboratore di Italia Oggi, e Cristiano Dell’Oste, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Il seminario – con il quale si farà il punto sugli incentivi fiscali per gli immobili – sarà trasmesso in diretta, con possibilità di accesso per tutti, collegandosi al sito internet della Confedilizia, alla pagina Facebook della Confederazione oppure al suo canale YouTube.

Aggiornato il 29 aprile 2023 alle ore 11:57