Che cos’è il Wealth Planning?

Nel Wealth Planning ci si occupa di gestire gli “affari di famiglia” del cliente. In altre parole, il professionista, attraverso questo strumento, pianifica, organizza e protegge il patrimonio personale e finanziario del proprio cliente. Il consulente si preoccupa altresì di seguire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia e dei patrimoni, nonché di seguire tutte quelle problematiche complesse che si riferiscono alle relazioni con i membri della famiglia.

Quali sono quindi nello specifico gli obiettivi del Wealth Planning?

1) Offrire una consulenza in ambito finanziario, familiare, patrimoniale e aziendale.

2) Assistere il cliente durante gli eventi significativi della sua vita e dei membri della sua famiglia.

3) Affrontare il passaggio generazionale.

4) Proporre strumenti e prodotti adeguati ai bisogni dei clienti nelle diverse fasi del ciclo di vita.

5) Soddisfare, fidelizzare e creare un rapporto di forte conoscenza reciproca.

6) Fornire consulenza in materia fiscale.

7) Amministrare e proteggere il patrimonio personale e familiare.

8) Offrire un servizio di pianificazione familiare e successoria.

9) Fornire consulenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria.

Chiaramente il consulente è solo la punta dell’iceberg di questo servizio che ha dietro un team di esperti nelle specifiche materie di competenza. È di fondamentale importanza, oggi più che mai, mettere in piedi delle strategie che consentano di proteggere il patrimonio e pianificare scelte future efficienti in grado di poterlo conservare e valorizzare. Per fare questo, come sempre, occorre affiancarsi a professionisti in grado di supportarci nei vari settori di competenza e che ci affianchino per prendere le decisioni strategiche. Chiaramente la qualità dell’interlocutore fa, anche in questo caso, la differenza. Infatti, non si tratta della vendita di un mero prodotto, ma di un servizio di consulenza evoluta che deve assolutamente essere di qualità ed efficiente nel tempo.

