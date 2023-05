I vantaggi fiscali dell’economia reale

Se sei un investitore alla ricerca di opportunità per diversificare e massimizzare i tuoi investimenti non puoi ignorare i vantaggi fiscali che ti offre l’investimento nell’economia reale. L’economia reale è quella che produce beni e servizi tangibili, che crea occupazione e innovazione, che contribuisce allo sviluppo del territorio e alla sostenibilità ambientale. Investire in questo settore significa sostenere la crescita del Paese e allo stesso tempo:

1) Diversificare i tuoi investimenti.

2) Proteggerli dalla volatilità tipica delle borse.

3) Ottenere potenziali extra rendimenti.

4) Beneficiare di importanti e unici vantaggi fiscali.

Il fisco “premia” chi investe nell’economia reale italiana. Tra i principali vantaggi fiscali previsti dalla legge troviamo la detassazione delle plusvalenze, i crediti d’imposta e l’esenzione dalle imposte sulle successioni. Chiaramente il tipo di vantaggio dipende dal tipo di prodotto scelto. Essenzialmente la politica del legislatore è quella di incentivare la partecipazione degli investitori allo sviluppo dell’economia reale e per fare questo ha messo a terra strumenti fiscalmente vantaggiosi che si aggiungono ai già vantaggiosi ritorni economici che questo tipo di settore permette di avere. A noi esperti del settore l’onere e l’onore di far comprendere a tutti le nuove opportunità; sempre con competenza e professionalità. Queste sono le nuove frontiere della finanza e devono essere alla portata di tutti. Sono lodevoli, quindi, le iniziative del governo che portano nei banchi delle scuole superiori l’educazione finanziaria.

