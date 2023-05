Il Business Connection per la crescita della comunità imprenditoriale

Il 27 maggio, presso l’All Time Hotels – Business Hotel di Roma, organizzato da Mcf Consulting, si svolge la diciannovesima edizione del “Business Connection”, l’evento dedicato a tutti gli imprenditori che desiderano crescere con nuove relazioni nazionali ed internazionali mediante metodi e strumenti per raggiungere il mercato globale. Numerosi gli esperti, i professori, i professionisti d’impresa che si scambiano idee sulle nuove dinamiche del denaro, sull’accesso ai bandi e ai fondi d’investimento internazionali, la formazione 4.0 e la formazione dei collabori finanziari delle imprese.

Un evento per dibattere sull’attualità economica, proporre le migliori esperienze d’investimento e per rilanciare la cultura d’impresa attraverso l’innovazione tecnologica e le nuove modalità di azione dell’economia 4.0. Ai lavori parteciperanno Valerio Barsanti, presidente di Mcf Consulting; Angelo Marciano, presidente dell’Icc Spa e consigliere delegato dell’Incubatore innovativo Crisalide Competence Center; Pierpaolo Attanasio, fondatore di Turismo Academy e Ceo di Pa Communications; Giacomo Misto, presidente della società Maisto Consulting; Emanuela Trigiani, amministratore delegato Byron Tree; Elisabetta Baroni, amministratore delegato di Baroni Fashion Style; Antonella Violante, amministratore delegato di “Arte e Produzione Audiovisiva”; Pasquale Mario Baccio, medico legale e amministratore delegato della società Meleam Spa, Flavio Boccia, presidente di Pmi Imprese Italia; Giuseppe Paccione, culture di diritto internazionale e dell’Europa di Unicusano e Gabriele Mazzi, presidente di Monethica Club. Nutrita anche la presenza del mondo diplomatico, con la partecipazione dell’Ambasciatore delle Filippine, dell’Egitto e del Ghana.

Grazie all’esperienza e alle conoscenze specifiche degli esperti in materia d’investimenti, processi produttivi d’impresa, credito complementare, cooperativo e implementazione del fatturato, la comunità degli imprenditori potrà apprendere utili consigli economico finanziari, assimilare gli strumenti attuali dell’economia 4.0 ed evitare le tantissime truffe finanziarie che intaccano l’impresa nella nostra contemporaneità. Per l’imprenditore e il protagonista d’impresa diventa essenziale comprendere le dinamiche della quarta rivoluzione industriale, che sta portando alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell’ambito di diverse e variegate direttrici di sviluppo.

Oggi, solo l’1 per centro dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal “machine learning”, dalle macchine, analizzando e sfruttando i dati via via raccolti ed elaborati. Il lavoro acquista, invece, sempre di più le caratteristiche di lavoro intelligente, cioè di un approccio al lavoro che mescola interventi manuali con forti capacità tecniche di analisi e diagnosi e in certi casi anche di ragionamento scientifico e finanziario, con l’applicazione di conoscenze complesse, digitali e innovative. L’interconnessione tra sistemi fisici e digitali sarà sempre maggiore e le macchine saranno connesse agli operatori grazie a dispositivi intelligenti, in grado di analizzare i dati, rielaborarli e classificarli in modo che possano essere letti per velocizzare i processi decisionali con maggiore efficienza produttiva; minori sprechi sia a livello di risorse che a livello energetico; possibilità di sviluppare nuove aree di business; ottimizzare la sostenibilità dei processi produttivi e organizzativi all’interno dell’impresa e nella gestione finanziaria e migliorare le capacità di investimento nelle aree più critiche per ottenere enormi miglioramenti in tutta la catena produttiva. Skills come creatività, problem solving, competenze informatiche, finanzia personale e sostenibile diventano cruciali, soprattutto nei settori dove si assisterà ad un aumento di richiesta del personale, come l’area finance, il management, l’ingegneria, la robotica, la genetica applicata all’agricoltura e le nanotecnologie.

Aggiornato il 24 maggio 2023 alle ore 13:27