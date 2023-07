Le connessioni economiche tra l’Italia e la Florida premiano il Made in Italy

Lo Stato della Florida, conosciuto in tutto il mondo per il turismo e per il clima tropicale, rappresenta sicuramente una delle mete più ambite negli Stati Uniti che sta suscitando un grande interesse commerciale. Economia, stabilità, turismo, giurisprudenza adatta alle imprese e sicurezza sono solo alcuni dei fattori che determinano l’attuale successo economico e commerciale della Florida. Nella Sala-Parlamentino del Mimit, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si svolge oggi una tavola rotonda organizzata dalla società M.Ro Italian Delegation Made in Italy, in collaborazione con il Governo della Florida, la Broward County, e in particolare con il Florida International Trade Cultural Expo, per approfondire l’opportunità per le imprese ed eccellenze italiane di prendere parte al Fitce 2023 che si svolgerà a Fort Lauderdale il 4 e 5 ottobre 2023. Un Expo interessantissimo e commercialmente autorevole, che prevede la presenza di rappresentanti istituzionali ben 60 Nazioni.

Nel corso dell’evento al Ministero, presenta i lavori e l’importanza commerciale della Florida per il mercato italiano Romina Nicoletti, Fitce Country Chair ambassador to Italy e Ceo M.Ro. Ai lavori intervengono anche autorevoli esponenti del mondo politico e istituzionale del Mimit, del Masaf, del Comune di Roma e alcune realtà imprenditoriali. I lavori registrano la presenza, in qualità di relatori, di Paola Isaac Baraya, direttore del Fitce, ufficio sviluppo economico international Trade della Broward County Florida e dell’avvocato Massimo Reboa di Reboa Law Firm e partner di M.Ro, con il neocostituito Consulting Hub per il Made in Italy in Florida, caratterizzato da imprese ed eccellenze italiane.

Tra gli imprenditori che prenderanno parte all’evento, si registra la presenza dell’ingegnere Cosimo de Russis, della Ht Material Science, società attiva nel mondo delle nanotecnologie; Carlotta Menarini, di Donne Fittipaldi, legata al settore vinicolo; Daniele Parisi, Ceo della Tornado Yachts, società attiva nel mondo della nautica; di Francesca Ossani, della storica società Crik Crok, azienda leader nota in tutto il mondo per la vendita delle patatine; di Emilia Montebovi, rappresentante del brand di abbigliamento Zuccastregata. Per il mondo confederale d’impresa ci saranno Federico Mioni, presidente di Federmanager Academy e Carlo Verdone, presidente di Federitaly.

Tra le numerose opportunità da incrementare ritroviamo quelle legate all’economia del mare. Nel 2018 la stima delle imbarcazioni immatricolate di stanza in Florida è stata di 925.141 unità e 3,2 miliardi di dollari la consistenza del mercato interno, considerando solo la vendita di barche, motori e accessori. La Florida, il primo degli Stati americani in termini di turismo nautico e compravendita di barche, è sempre un buon mercato per l’eccellenza nautica italiana e in occasione dei lavori, Daniele Parisi, leader italiano nel mondo della nautica, ha dichiarato: “La Tornado Yachts rappresenta pienamente tutti quei punti di forza che caratterizzano da sempre il made in Italy. Dall’eleganza delle linee all’utilizzo di materiali di pregio, passando per una costruzione solida e una cura artigianale. La personalizzazione di spazi e rifiniture rendono i nostri tornado dei veri e propri modelli di alta sartoria nautica. Lo stile Tornado è stile di vita, fondato sulla totale libertà di vivere il mare tra lusso e sportività. Personalmente, sono felice di far parte di una delegazione italiana di così alta caratura e sono convinto che gli armatori e i clienti d’oltreoceano ameranno il brand Tornado Yachts”.

La Florida rappresenta la principale porta d’accesso al mercato americano e continentale. Durante i lavori saranno presentati dei servizi innovativi per supportare le imprese nella conoscenza dei mercati da parte di un pool di professionisti diversi, pronti a sostenere le imprese italiane nel mercato nordamericano. La giornata si concluderà con il conferimento del Premio Leader del Made in Italy alla stilista Anna Fendi Venturini, che lo scorso anno è stata l’autorevole protagonista della delegazione italiana al Fitce, distinguendosi per la professionalità e le abilità commerciali. D’altronde, il direttore del Fitce, Paola Isaac Baraya, ha dedicato un padiglione intero all’Eccellenza italiana e al Made in Italy, con l’obiettivo di intensificare le relazioni commerciali tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, a dimostrazione di un apprezzamento verso l’Italia in continua e rapida crescita.

Aggiornato il 06 luglio 2023 alle ore 12:57