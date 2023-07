Conto corrente on-line: come e dove aprirlo

Avere un conto corrente può aiutare molto nella vita quotidiana. Consente infatti di utilizzare una carta di credito e una carta di debito, che si usano poi per pagare varie spese e per prelevare contante. Oltre a questo, tramite conto corrente, è possibile riscuotere regolarmente lo stipendio, pagare le bollette mensili o le tasse per l’auto. Ormai da vari anni sono disponibili anche in Italia conti correnti on-line: invece di attivare il conto presso lo sportello di una banca, se ne richiede l’apertura tramite strumenti digitali.

COME APRIRE UN CONTO ON-LINE

Varie banche, oggigiorno, permettono ai propri clienti di aprire un conto corrente on-line. Questo prodotto finanziario si diversifica dal classico conto corrente, perché non solo lo si può aprire comodamente da casa propria, ma anche perché solitamente le spese di gestione conto sono minime, se non addirittura nulle presso alcuni istituti di credito. Per aprire un conto corrente on-line è sufficiente scegliere la proposta più interessante e accedere all’apposita pagina web della banca. In fase di richiesta, solitamente le banche consentono di inserire alcune specifiche, visto che spesso le offerte per il conto corrente non sono univoche e che alcune persone possono decidere di non richiedere una carta di credito, o di far attivare sin da subito alcuni servizi specifici. La modulistica da compilare on-line richiede solitamente di indicare i propri dati personali e la lettura del contratto di conto corrente. Varie banche permettono di firmare il contratto direttamente on-line, approfittando dei servizi di firma elettronica; è a volte possibile anche identificarsi utilizzando la webcam dal computer, o effettuando un bonifico sul nuovo conto tramite un altro conto corrente con il medesimo intestatario.

SCEGLIERE DOVE APRIRE IL CONTO ON-LINE

La scelta dell’istituto di credito presso cui attivare un conto corrente on-line è del tutto personale. Prima di tutto è bene fare chiarezza sui servizi offerti dalla singola banca, così come dei costi a essi connessi. Quando si attiva un conto corrente è buona norma anche fare qualche ricerca per quanto riguarda la solidità dell’istituto di credito cui ci si sta rivolgendo, in modo da richiedere questo tipo di prodotto finanziario presso una banca affidabile. Alcune persone preferiscono poi rivolgersi a banche che propongano anche altri strumenti e prodotti finanziari, come ad esempio un conto deposito o altre tipologie di investimento. In molti casi, infatti, tali prodotti finanziari sono a completo ed esclusivo appannaggio dei correntisti di un istituto di credito.

QUANTO COSTA IL CONTO ON-LINE

Non esistono delle regole che fissano le tariffe bancarie, anche per quanto riguarda i conti correnti online. In linea generale, però, con un conto on-line la gran parte delle operazioni si possono svolgere a titolo gratuito, a patto di non approfittare di un operatore. Quindi, non si paga per le attività svolte dal proprio home banking personale; se invece si contatta il servizio clienti telefonico, o ci si rivolge agli sportelli che la banca può possedere sul territorio, si paga la singola operazione, secondo la specifica offerta dell’istituto di credito. Spesso l’attivazione e la chiusura del conto on-line sono gratuite, o prevedono il pagamento di costi minimi.

