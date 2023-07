Fisco, Confedilizia: “Ok alla delega, ora tagliare l’Imu”

Giorgio Spaziani Testa plaude “all’approvazione da parte della Camera dei deputati del Disegno di legge delega fiscale”. Secondo il presidente di Confedilizia segna, “in attesa dell’esame da parte del Senato, un passaggio importante. Si tratta, infatti, di un testo ampio e articolato, con principii rilevanti in tema di tutela dei contribuenti e alcuni punti di diretto interesse della proprietà immobiliare quali la previsione di una cedolare secca per i redditi da locazione non abitativa e la tutela della casa in sede di revisione delle tax expenditures”. Spaziani Testa confida, “al contempo, che il Governo Meloni non sottovaluti la necessità di procedere altresì, pur gradualmente, a un’opera di riduzione di quella gravosa patrimoniale ordinaria che va sotto il nome di Imu: 22 miliardi di euro l’anno, in una perdurante situazione di valori immobiliari in discesa, aggravata dal forte rialzo dei mutui e dalla minaccia della direttiva case green, sono un fardello non più sopportabile dalle famiglie italiane che hanno investito in Italia il risparmio frutto del loro lavoro”.

Secondo Spaziani Testa, l’Imu va eliminata, almeno nei comuni con una popolazione inferiore a tremila abitanti. Come scrive il Quotidiano Nazionale, l’obiettivo di Confedilizia “è quello di aiutare proprietari, spesso eredi, che non dispongono delle forze di ristrutturare o riqualificare i propri beni, in questi casi con poche possibilità di essere venduti o affittati. Il tema di eventuali modifiche o eliminazioni della tassazione in questione rimane controverso: a queste idee si contrappongono le tesi di chi ritiene che variazioni del genere siano insostenibili per le casse dello Stato. Incontrovertibile è, invece, la cifra complessiva raccolta in questi anni dall’imposta, che si aggira attorno ai 270 miliardi di euro”.

(*) Di seguito l’intervento di Spaziani Testa a Class CNBC, in cui ha parlato di mercato immobiliare, mutui, direttiva “case green”, delega fiscale e affitti brevi.

Aggiornato il 13 luglio 2023 alle ore 19:39