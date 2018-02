Corse clandestine 2018: le scuderie al via

Dopo 441 giorni esatti di astinenza, ritornano finalmente le Corse Clandestine!

Quest’anno i cavalli si sfideranno con un sistema molto strano. Si tratta di un modello messo nero su bianco, dopo lunghe trattative tra le scuderie, dal conte triestino Hector de Rosâtre, uno dei delegati più influenti intervenuti all’Assemblea Nazionale Ippica di Roma. Non ci sarà, come eravamo stati abituati sin qui, la sola corsa sul miglio: i cavalli, infatti, si sfideranno in un Grand Prix National a cui parteciperanno tutte le scuderie in gara e poi anche in molte sfide locali, dette Grand Prix de le Collège dove le squadre saranno chiamate ad allearsi tra loro e a fare il tifo per un unico cavallo in gara. Purtroppo, dopo l’esito del Grand Prix de la Constitution del 2016 i rappresentanti della migliore tradizione ippica nazionale non sono riusciti ad accordarsi per un sistema più semplice e così, per scoprire il vincitore del Grand Prix National 2018, occorrerà sommare attentamente i sacchi di biada accumulati dalle squadre nei Grand Prix de le Collège e quelli portati a casa nella corsa sul miglio nazionale. Un bel dilemma che speriamo di risolvere prima del 4 marzo, data ultima per garantire a uno dei contendenti in gara la palma di miglior fantino.

Veniamo alla gara che, mai come quest’anno, si preannuncia equilibrata e pronta ad offrire grandi sorprese agli appassionati scommettitori. L’ippica non ha voluto essere da meno rispetto al tennis e così, mentre Roger Federer diventa il numero uno più anziano di sempre, un altro vecchietto terribile si presenta ai nastri di partenza di questa stagione di Corse Clandestine come il grande favorito. L’identikit porta dritto al brianzolo Burlesque, fantino che non potrebbe nemmeno correre visto le stringenti e ingiuste regole federali ma che, alla veneranda età di 83 anni, si appresta a togliersi un’altra grande soddisfazione. Il suo cavallo, il sempiterno Varenne, è infatti il purosangue di punta del gruppo di scuderie che occupa il centro destra della pista. Assieme a lui corrono l’ex nordico Groom de Bootz che sotto la sagace guida di Mathieu de le Sauvegarder si è trasformato da bizzoso puledro bergamasco in affermato campione nazionale. Il gruppo di quella che un tempo veniva chiamata Maison Liberté è composto anche dai Frères Tricolòr guidati dalla romanissima Grand Pastèque e dalla nuova scuderia Nous avec l’Italie et le Bouclier Croisé, un team messo insieme all’ultimo minuto e composto da vari esponenti minori dell’ippica moderata.

L’altro grande rassemblement di scuderie, quello che parte dal centro sinistra della pista, appare un in leggera difficoltà. La scuderia principale Fan Idòle è sempre guidata dal fiorentino Fan Faròn: il rampante promettitore seriale ha ceduto la guida della Federazione Ippica all’amico Fan Grand Aimable, ha spedito la fedele scudiera Marie Bois in vacanza in montagna e si è messo a correre nella speranza di recuperare lo svantaggio dai battistrada. Lo aiutano in questa impresa impossibile un tris di nuove proposte: Fan Plus Europe, condotta in gara da Petit Bon (una delle donne più amate dall’ippica nazionale); Fan Populaire, guidata dall’ex direttrice dei medici ippici Petit Laurent e Fan Ensemble che corre con un simpatico ramoscello di Ulivo in bocca e che ha recentemente arruolato tra i suoi tifosi l’esperto Fan Mortadelle.

La difficoltà di Fan Idòle e compagni deriva anche dalle molte vicissitudini patite in questi mesi, con la squadra che ha dovuto salutare un gruppo importante di dirigenti usciti dalla scuderia sbattendo la porta e finiti sotto le bandiere rosse di Liberté Égalité. Corrono sulla sinistra dello schieramento e rischiano di intralciare la sperata rimonta di Fan Faròn anche perché sia il loro leader Pierre Obèse che i direttori sportivi, Pier le Smacchiateur e Maxim Moustache, sembrano avere più di qualche conto in sospeso con il fantino fiorentino.

Fuori dagli schemi c’è l’imprevedibile pentastellato Igor Brick. Il genovese Joseph Criquet, fondatore della scuderia, ha scelto di non scendere in campo direttamente, limitandosi al ruolo di Presidente Onorario della squadra. Al suo posto è stato schierato Louis le Subjonctif, un esperto di ippica visto che fino a pochi anni fa lavorava come steward all’ippodromo di Agnano: il ragazzo ha stoffa, anche se quando parla pubblicamente tende a fare un po’ di confusione con i modi verbali. Ad aiutarlo c’è anche Alexandre le Baptiste, fantino romano ritiratosi dalle corse ma comunque vicino alla scuderia che lo ha visto nascere. Igor Brick è stato a lungo considerato come una possibile sorpresa anche se, i recenti scandali che hanno travolto la scuderia, rischiano seriamente di comprometterne la corsa. Alcuni fantini scelti per correre nei Grand Prix de le Collège, infatti, sono stati scoperti a imbrogliare la propria scuderia. I furbacchioni affermavano pubblicamente di restituire alla Federazione Ippica una parte dei sacchi di biada che vincevano nelle corse ma poi, senza farsi vedere, se li portavano a casa. Uno di loro ha inavvertitamente lasciato un sacco di biada in giardino (“Mia moglie era stufa di tutti quei cereali in salotto” ha dichiarato), un passante se ne è accorto ed è scoppiato uno scandalo che ha scoperchiato un vero e proprio sistema.

Chiudiamo, infine, con due scuderie minori ma certamente pittoresche: nell’ultima corsia di destra corre l’arcigna Maison Ezra mentre nell’ultima corsia di sinistra trotta la simpatica Pouvoir au Peuple. Non hanno alcuna possibilità di raggranellare qualche sacco di biada ma le seguiremo comunque con attenzione.

(*) Editoriale tratto da Rightnation.it