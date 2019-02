Il tempismo dei somari

Mentre l’Istat informava il Paese che siamo ufficialmente entrati in recessione il Governo giallo-verde, su grande pressione del Movimento 5 Stelle, ha presentato in Commissione Attività produttive della Camera una proposta di legge per limitare l’apertura domenicale dei negozi.

Grazie alla mediazione operata dalla Lega, partito che non può ignorare le logiche produttive della sua base elettorale, che avrebbe voluto limitare a 8 le chiusure obbligatore, si è giunti ad un compromesso con i talebani del cambiamento pentastellato, i quali pretendevano di limitare le aperture domenicali ad una su quattro. Ed ecco dunque il salomonico fifty-fifty tra i due soci al potere, con 26 chiusure su 52 giornate previste dal calendario, con sanzioni pesantissime per chi non rispettasse tale prescrizione. ​

Di fatto, se passasse quest’ennesima sciagura normativa, si farebbe il paio con il blocco di alcuni investimenti strutturali strategici, tra cui la Tav e le trivellazioni in Adriatico, e il famigerato Decreto dignità con il quale si è contribuito notevolmente a paralizzare il nostro già asfittico mercato del lavoro. In pratica, e la crisi in atto lo dimostra in maniera tangibile, soprattutto i grillini premono per realizzare tutta una serie di misure economiche che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto a ciò che andrebbe fatto. Tant’è che per incentivare i consumi interni, che a quanto risulta dalle stime dell’Istat stanno trainando al ribasso il Pil italiano, l’ideona dei geni della lampada capitanati da Luigi Di Maio si basa sul restringere le occasioni di acquisto dei consumatori, ripristinando le tradizionali domeniche passate in famiglia a mangiare pastarelle ascoltando alla radio “Tutto il calcio minuto per minuto”.​

D’altro canto, chi ha votato massa un movimento demenziale che ha propagandato in lungo e in largo il delirio della decrescita felice, è giusto che tragga le conseguenze della sua scelta politica. Purtroppo i cocci saranno di tutti.