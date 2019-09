Una genialata. L’uovo di Colombo. Come risolvere il problema dei migranti? Semplice: moltiplicando i porti sicuri. Che non debbono essere solo quelli italiani ma che, vista l’indisponibilità della Francia ad aprire Marsiglia e della Spagna ad aprire Barcellona, debbono essere necessariamente altri. Ma quali? La genialata e l’uovo di Colombo è tutta qui. Si definiscono porti sicuri quelli tunisini, algerini e marocchini. In maniera tale che i migranti che partono dalla Tunisia, dall’Algeria e dal Marocco e vengono raccolti dalle navi Ong, si fanno un bel giretto turistico nel Mediterraneo e poi vengono trasportati nei porti sicuri tunisini, algerini e marocchini. Quelli che vengono dalla Libia, invece, toccano comunque all’Italia. Che altrimenti non può vantare il titolo di primo Paese europeo per l’accoglienza e non può ricevere la benedizione di Papa Francesco.

Non si sa a chi sia venuta in testa questa brillante idea: trasformare i migranti in turisti. Ma deve essere venuta sicuramente a qualcuno che conosce la storia di quel vescovo che volendo far rispettare la regola di non mangiare la carne di venerdì e non avendo altro che carne da dare ai fedeli, risolse la faccenda con “ego te baptizo piscem”.

Insomma, uno scherzo da prete!