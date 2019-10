La manovra di auto-evirazione

Voterete la riduzione dei parlamentari senza ridisegnare i collegi, fare una legge elettorale e rompere il bicameralismo perfetto.

Masnada di capre che non siete altro. Avreste potuto, ad esempio, sopprimere il Senato. Paesi a democrazia evoluta hanno un Parlamento monocamerale, tanto per dirne una.

Avreste potuto, poi, trasformare il Senato in Camera federale, con attribuzioni diversificate e specifiche.

Avreste potuto fare un sacco di cose. Voi, però, non sapete neppure che, nel catalogo costituzionale, sono esposti molti articoli: alcuni buoni, altri meno. Voi avete preso in mano le cesoie e avete dato vita alla più antidemocratica e idiota manovra di auto-evirazione, contrabbandata come riduzione della spesa.

In effetti, parlando di spesa, constato che i vostri genitori hanno sprecato un sacco di soldi per crescervi, non prevedendo che, una volta raggiunta l’età della ragione, avreste fatto voi, spontaneamente, quello che loro avrebbero dovuto fare sulla loro persona prima di mettervi al mondo: una sana sterilizzazione per castrazione.