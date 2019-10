Mes que un club

Dovevano dircelo Messi e compagni che il carcere non è la soluzione; che un movimento democratico non si ferma con le manette; che le ragioni dello stare insieme non si trovano nella costrizione, ma nella costruzione di idee e di progetti e nella libertà di scelta.

L’Europa istituisce Eppo allo scopo di perseguire l’evasione dell’Iva, ma tollera che un popolo, quello curdo, venga sterminato e una protesta democratica sigillata nelle galere.

L’Europa ci impone limiti di spesa, ma non protegge le libertà fondamentali e i diritti della persona. Le conseguenze di quanto sta accadendo peseranno per molti anni e produrranno rancori e risentimenti.

A chi pensa che il problema sia il sovranismo, vorrei rispondere che il sovranismo è il prodotto di una lunga serie di errori. Quelli di oggi sono soltanto gli ultimi. Chi, come me, crede nell’idea di una Europa di popoli liberi impugni la Carta di Nizza e la mostri ai governi.

Come disse Robert Kennedy, il Pil misura tutto - anche la resistenza delle serrature delle prigioni - ma non ci dice se possiamo essere orgogliosi di essere europei.