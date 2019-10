Gruber, Feltri ed il testosterone mancante

Preceduta da una polemica furibonda con Vittorio Feltri condotta sul filo di una incredibile eleganza verbale fondata sullo scambio di accuse di “andropausa” e di “menopausa”, di machismo testosteronico e di isteria da scarsa frequentazione con portatori di testosterone, Lilli Gruber ha presentato il suo ultimo libro alla Galleria Alberto Sordi di Roma alla presenza di tanta bella gente di rigorosa fede antifeltriana.

Il libro si intitola “Basta” ed a stare alle dichiarazioni della sua autrice è un manifesto per la battaglia in favore del potere femminista contro il populismo e la crescita del neo-maschilismo. Non a caso nello strillo di copertina compare una frase che rappresenta il senso più profondo del manifesto gruberiano: “Vogliamo il potere ma anche le rose”. Come dire, secondo la versione feltriana, “più testosterone per tutte, in particolare a chi non lo frequenta da tempo”!