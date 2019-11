Ilva: chiusura a 5 Stelle

Complimenti ai grillini e a chi ci si accompagna, nessuno escluso. I risultati di questa demagogia stracciona saranno l’omessa bonifica dei siti produttivi che continueranno ad avvelenare la città, la perdita dei posti di lavoro in una regione nella quale trovarne un altro equivale ad una vincita miliardaria a qualche strampalata lotteria di Stato e lo sperpero, sempiterno, di denari pubblici. Basta!

P.S: La chiusura dell’Ilva comporta una perdita di 24 miliardi di euro l’anno, l’1,4 per cento del Prodotto interno lordo nazionale, il 12 per cento del Pil pugliese. Comprendo il terrore di andare ad elezioni con la seria prospettiva di doversi trovare il giorno dopo un lavoro vero, ma non vi viene il dubbio che il Paese prima o poi ve ne chiederà conto?