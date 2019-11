La menzogna e la diffamazione: un metodo sempre attuale

Sembra che i post-comunisti, nonostante siano passati trent’anni dalla fine della dittatura sovietica e dei suoi regimi satelliti, non abbiano abbandonato il metodo caratteristico dell’ideologia comunista: mentire, diffamare e terrorizzare. L’ultimo episodio che lo conferma è di due giorni fa: dopo aver dribblato la prova elettorale regionale per un secondo mandato solo perché certa di perdere, l’ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, si sfoga ora sferrando attacchi al successore, Massimiliano Fedriga. Ogni pretesto le sembra buono per praticare questo sport tanto poco democratico, quanto miseramente redditizio anche in termini elettorali, a giudicare dal crollo del Partito Democratico alle ultime prove. L’ultima sua uscita, purtroppo in modo grave e pure a sproposito, ha aggredito il presidente Fedriga perché ha promosso un convegno con presenze di studiosi ungheresi e polacchi, che avrebbero invece dovuto essere banditi in quanto sovranisti, e ha infangato una storica ungherese, la professoressa Maria Schmidt, accusandola di antisemitismo, solo perché ha osato partecipare a una cerimonia di celebrazione del trentennale dell’abbattimento del Muro di Berlino tenutasi a Trieste il 9 novembre, che oltre tutto è, per legge nazionale, dal 2005 anche Giorno della Libertà.

Poiché la legge 61 del 2005 include anche una finalità educativa, è del tutto consono che la Giunta che governa una regione italiana si sia assunta il dovere di non negare, né minimizzare, che dietro a quel muro che è crollato, e per felicità di tutti, vi fosse un inferno da cui guardarsi, e quindi da non dimenticare, un totalitarismo criminale, un male banale, che merita condanna, esattamente come ogni civile società che si rispetti, condanna, con giustizia e senza appello, la criminale aberrazione del nazionalsocialismo. Chi pretende due pesi e due misure, invece, ed è agghiacciante che in simili fatti ve ne possano essere (come ha di recente ribadito anche l’Unione europea), non tollera che la verità possa emergere in toto, e quindi attacca, anche pretestuosamente e a casaccio, con l’accusa più grave, non importa se infondata.

Mentendo, l’onta comunque si imprime, e resta, macchiando quel nome, bruciandolo, un po’ come i nazisti insultavano di numeri i polsi innocenti, sulla carne di vittime che è la carne di tutti, dell'umanità. Possibile che per i crimini comunisti non possa vigere un biasimo commisurato? Possibile che chi li ha conosciuti possa essere zittito? Serracchiani ha gettato su costoro addirittura l’ombra dell’antisemitismo. Ma il cinismo di una così sprezzante leggerezza, in un simile affondo, il più grave di tutti, finisce col ritorcersi contro, denotando la bassa statura non solo etica ma anche dialogica di chi lo pratica. Perché la professoressa insultata, che dell’orrore comunista è testimone oculare, nonché una vittima sopravvissuta, la nota storica Maria Schmidt, quelle accuse rifiuta, in quanto infondate, denunciando chi gliele ha rivolte di viltà anche politica. “Falso”, dichiara, in una nota che ha fatto pervenire alle agenzie, e che qui pubblichiamo.

Egregio Direttore,

in merito all’aggressione che la deputata dem Debora Serracchiani mi ha rivolto in una sua dichiarazione di ieri, la deputata Serracchiani dovrebbe forse informarsi prima di diffondere accuse disonoranti. A proposito del convegno triestino sul 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, la deputata mi accusa infatti di antisemitismo. (Udinetoday, 11 novembre). Prima mi attribuisce vedute “riduzioniste e giustificatrici” – va’ a sapere cosa tali aggettivi significhino nell’accezione datane da Serracchiani. Poi però sostiene addirittura che nei miei scritti “si trovano riferimenti al complotto mondiale giudaico-comunista”. Falso. Sarei lieta di discutere con la Serracchiani o chiunque altro seriamente su sovranismo, Unione europea o altri fenomeni importanti. È impossibile dialogare, invece, con atti di pura e semplice calunnia e diffamazione. Non voglio accusare la deputata dem di mentire deliberatamente, ma non è la prima volta che gli oppositori della sinistra vengono etichettati, definiti fascisti, antisemiti e razzisti, invece di essere sfidati in un dibattito serio e leale. Mi sia permesso di considerare tale metodo vile e disonesto.

Maria Schmidt

(storico, Budapest)

12.11.2019