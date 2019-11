Cronache della Repubblica (giudiziaria)

La Procura della Repubblica di Taranto dispone lo spegnimento dell'altoforno 2 dell'ex Ilva (ciò che unitamente al protagonismo della grillina Barbara Lezzi, che vuole candidarsi alla guida della Regione Puglia nonostante la caduta libera dei consensi del Movimento Cinque Stelle, attorno al cosiddetto scudo penale - in uno con la bovina accondiscendenza dell'intera maggioranza giallorossa, la quale pur di non votare digerirebbe pure Pol Pot - ha messo in fuga gli indiani).

La Procura della Repubblica di Milano apre un procedimento (per ora senza reati ed indagati, ma come andrà a finire lo capisce pure un alunno di prima media e neppure dei più svegli) sull'annunciato spegnimento dei suddetti altiforni. Eppure c'è ancora qualcuno che fa finta di chiedersi perché ArcelorMittal senza immunità penale se ne fugga a gambe levate. E mi raccomando, continuate a domandarvi pensosi perché gli investitori di ogni ordine e grado di tengano bene alla larga dal fu Bel paese.