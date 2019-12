Le case di Formigli e Renzi

Corrado Formigli è imbufalito con Matteo Renzi e gli amici dell’ex Premier sono imbufaliti con il popolare conduttore televisivo. Formigli dice che dopo aver intervistato Renzi chiedendogli notizie della sua villa e del prestito con cui l’ha acquistata, si è confidato via mail con l’ex Premier inviandogli delle fotografie della propria abitazione.

Il giorno dopo, sempre secondo Formigli, le immagini di casa inviate a Renzi sono finite sulla rete insieme ad una serie di aggressioni verbali ai suoi danni fatte circolare in rete da renziani di ogni genere e grado. La lite ha sollevato una questione di estremo interesse. Quali sono i personaggi pubblici che possono essere sputtanati in rete usando anche gli aspetti più nascosti della loro intimità familiare? Sono pubblici solo i politici o sono pubblici anche i conduttori televisivi? Non si tratta di un dilemma da poco.

Ma in attesa che qualche autorevole consesso sciolga questo nodo, un diverso interrogativo incomincia ad angosciare il popolo degli odiatori della rete. Ma quali potevano essere le confidenze di Formigli a Renzi da indurlo ad inviare al leader di Italia Viva le foto della propria abitazione? “Casa mia è più bella della tua!”. Oppure “mi metti una buona parola per fare avere anche a me un prestito di 700 mila euro?”. Boh. Comunque un dato è certo: a sinistra chi di casa colpisce di casa perisce! Purché non siano due camere e cucina di periferia visto che solo i ricchi possono permettersi di essere di sinistra!