Di ritorno dalla Terra Santa a San Francesco venne in testa l’idea di riprodurre a Greccio, che tanto gli sembrava rassomigliasse a Betlemme, la natività di Gesù. E mise in una grotta la Madonna, il bambinello, Giuseppe, un asino, un bue e fuori i pastori ed i re Magi in adorazione. Insomma, Francesco inventò il Presepe ed ebbe l’autorizzazione a realizzarlo da Papa Onorio III dando vita ad una tradizione che va avanti da allora e che si è estesa dall’Italia a tutti i Paesi segnati dalla presenza dei cattolici.

Ma se Francesco lo ha inventato, sotto un altro Francesco, che non è un fraticello ma un gesuita divenuto Papa, è in atto un fenomeno di revisionismo presepesco. Che punta ad adeguare la tradizione alle più intense sensibilità del momento. Così, in nome della parità tra uomo e donna, il Pontefice ha benedetto un presepe in cui la Madonna dorme e lascia a Giuseppe il compito di cullare il santo neonato, a Palermo, in nome al multiculturalismo antirazzista, nella culla della grotta è stato piazzato un bambinello nero e pare che, sempre per dimostrare l’assenza di pregiudizi razziali, si stia pensando di mettere in commercio per il prossimo anno dei Gesù bambino cinese, indio, eschimese e via di seguito.

“Te piace ’o presepe?”, chiedeva Eduardo De Filippo in “Natale in casa Cupiello. “No, ’o presepe non me piace. Né quello vecchio, né quello nuovo!”.