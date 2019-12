Il “vaffa” fotografico di Yana

I Cinque Stelle di osservanza dimaiana sono imbufaliti con la compagna di partito e deputata Yana Ehm che, invece di inviare un bonifico alle casse pentastellate ed alla piattaforma Rousseau, se n’è andata in vacanza alle Maldive e ha inviato una fotografia in costume su una altalena con lo sfondo di una spiaggia dorata e di un mare di cobalto.

Ciò che rende furiosi i fedelissimi di Luigi Di Maio non è il mancato rispetto dell’impegno a versare una parte dello stipendio da parlamentare al partito ed alla piattaforma di Casaleggio. Se fosse questo il motivo della rabbia la Ehm, come tanti altri parlamentari che da tempo trattengono l’intero importo dell’emolumento da deputato e senatore, sarebbe già stata bombardata di solleciti e, magari, minacciata di espulsione. Ciò che più irrita è la carica irrisoria della fotografia. Quella che manda a dire, a chi si affanna a tenere in piedi ad ogni costo Luigi Di Maio e Giuseppe Conte nella speranza di conservare un posticino nelle future liste elettorali, quanto sia meglio spendere i soldi non per la causa ma per una splendida vacanza alle Maldive che, visti i tempi, potrebbe risultare la prima ed ultima volta della vita.

Insomma, più che una foto, un “vaffa” alla decrescita, a Beppe Grillo, a Davide Casaleggio ed al povero Luigi! Brava Yana!