Conte e i fortunati del milione e 200mila euro

Da trecentosettantamila ad un milione e duecentomila euro il salto è vertiginoso. Una vincita straordinaria? Non è il primo premio della Lotteria di Capodanno, ma la nomina a Presidente del Consiglio. Già. Perché il fortunato contribuente che è potuto passare da una dichiarazione dei redditi per il 2017 pari a 370mila euro ad una per il 2018 di 1.200.000,00 euro è proprio Giuseppe Conte, che ha spiegato l’incredibile balzo in avanti con la decisione di aver chiesto nell’anno passato il saldo di tutte le pratiche affidate al suo studio per non incorrere nell’accusa di conflitto d’interesse tra la sua professione di avvocato civilista ed il suo ruolo politico di Capo del Governo.

Ma la spiegazione fornita da Conte non è del tutto esauriente. Per esserlo avrebbe dovuto contenere anche l’indicazione di chi aveva la fortuna di essersi affidato ad un legale da 370mila euro ed essersi ritrovato come difensore un Presidente del Consiglio da un milione e 200mila euro.

Sappiamo il nome del fortunato. Mancano quelli dei fortunati!