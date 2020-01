La via giudiziaria secondo il Corriere della Sera

Scrive con soddisfazione il Corriere della Sera, ormai diventato la copia conforme della vecchia edizione milanese de “L’Unità”, che Matteo Salvini si comporta come a suo tempo fece Silvio Berlusconi quando si lamenta che la sinistra, incapace di batterlo politicamente, lo vuole fare fuori per via giudiziaria mandandolo a processo per il caso della nave Gregoretti.

Il giornale della sinistra riflessiva che vive nella zona Ztl del capoluogo lombardo si compiace molto del paragone tra il leader del centrodestra del passato e quello del centrodestra del presente nella convinzione che grazie alla via giudiziaria il secondo farà la fine del primo.

Ma l’entusiasmo ideologico da antica “Unità” impedisce al quotidiano dei salotti radical e post-comunisti di ricordare che l’offensiva giustizialista ha consentito al Cavaliere di restare sulla cresta dell’onda per vent’anni e che potrebbe consentire al “Capitano” di fare altrettanto. Alla faccia dei privilegiati della Ztl meneghina!