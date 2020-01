Sorrentino ed i Papi

Gli amici e sostenitori di Papa Francesco hanno preso veramente male la pubblicazione del libro sul celibato dei sacerdoti che in un primo momento sembrava essere stato scritto a quattro mani dal Cardinale Robert Sarah ed il Papa Emerito Benedetto XVI. Così hanno lanciato una tale offensiva contro Ratzinger ed i cattolici conservatori che il Sommo Pontefice in pensione ha pensato di ritirare la propria firma al libro per scongiurare il rischio di una forte lacerazione all’interno della Chiesa.

Non sembra che Benedetto XVI sia riuscito nel proprio intento. Le polemiche sono rimaste e diventate ancora più forti.

Ma per chi guarda dall’esterno la vicenda e non si sente coinvolto nello scontro tra i fautori del vecchio Papa e quelli del nuovo Vicario di Cristo, il vero motivo di preoccupazione è un altro. E se Paolo Sorrentino prendesse spunto per mettere in cantiere un ennesimo film dedicato ai due Papi? Che palle!