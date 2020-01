Gratteri e l’amore

A qualcuno non è parso vero commentare la foto in cui il Procuratore Nicola Gratteri compare con Marco Petrini, il magistrato calabrese accusato di aver preso tangenti in denaro ed in sesso, rilevando che anche il supercombattente antimafia ed anti-‘ndrangheta può finire, in maniera del tutto inconsapevole, immortalato fotograficamente con un presunto corrotto.

Ma la riflessione più vera che la foto rende necessaria è di altro genere. Visto che l’inchiesta su Petrini è andata avanti parecchio primo di venire alla luce, perché mai Gratteri non è stato avvertito che poteva essere quanto meno imbarazzante partecipare ad un convegno insieme al giudice ora incriminato?

Laggiù, cioè in Calabria, evidentemente qualcuno non lo ama (Gratteri)!