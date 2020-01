Vito Crimi nuovo Federale

La vicenda ricorda quella del milite Primo Arcovazzi interpretato da Ugo Tognazzi nel film di Luciano Salce in cui si narra la fede indefettibile di un fascista che deve trasferire in prigione il professore antifascista Erminio Bonafé e che al termine della sua impresa ottiene dallo stesso prigioniero l’invito a conseguire il suo sogno e ad indossare la divisa da federale. Peccato che tutto avviene nel momento esatto della caduta del fascismo e che al milite fedelissimo tocchi in sorte di fuggire lacero e confuso per non essere linciato dalla folla imbufalita.

Purtroppo Salce e Tognazzi non ci sono più. Avrebbero fatto un film-capolavoro su Vito Crimi, divenuto capo politico del Movimento Cinque Stelle alla vigilia del disastro grillino del 26 gennaio. I gerarchi minori finiscono tutti nello stesso modo!