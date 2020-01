Mentana santo e mago

Enrico Mentana ha facoltà precognitive? Pare proprio di sì. Perché i giornali del gruppo mediatico di cui fa parte stanno esaltandone le capacità divinatorie messe in mostra durante la maratona notturna con cui ha seguito lo spoglio delle elezioni regionali in Emilia-Romagna ed in Calabria.

Mentana aveva pronosticato una larga vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni. Ed anche quando i dati provvisori sembravano indicare che il divario tra i due candidati si riduceva, è rimasto fermo nella previsione che la regione sarebbe rimasta rossa e che i barbari lombardi sarebbero stati ricacciati oltre il Po.

Questa esaltazione della capacità messa in mostra dal direttore dell’informazione di La7 non è rimasta priva di conseguenze. Ora Mentana è bombardato da richieste di numeri al Lotto. Hai visto mai che Mitraglietta ci prenda visto che adesso è diventato un incrocio tra San Gennaro ed il Mago di Arcella?