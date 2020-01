La cerimonia che serve per “cantarle” a chiunque

Chi ha un minimo di esperienza di politica giudiziaria sa che la cerimonia di inaugurazione che sta per andare in scena è stata, per troppo tempo, l’occasione per sferrare impunemente (e con il clamore mediatico) attacchi al sistema politico. Che si trattasse di Silvio Berlusconi o di altri, i magistrati hanno sempre approfittato dell’ufficialità dell’evento per unire alla elencazione delle statistiche la critica al mondo politico, diventandone, più che gli interlocutori, i censori. La descrizione dello stato delle cose nell’amministrazione della Giustizia si è trasformata nell’esercizio di un diritto di critica legittimo, ma strumentalizzato, declamato dal pulpito di un’aula di giustizia e con la protezione del manto costituzionale che assicura indipendenza e, dunque, credibilità.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario consente di “cantarle” a chiunque, anche al Presidente del Consiglio in carica, il quale, visto il luogo, deve incassare e fare buon viso ad un gioco molto cattivo.

Le cose stanno così. A chi dubita, dico solo questo: leggete i testi degli interventi. Poi, se non siete convinti, ne parliamo.