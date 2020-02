Le Sardine smacchiatrici

Geniale Oliviero Toscani! Come ridare credibilità, rispettabilità ed una blindatura politica ed ideologica ai Benetton tale da impedire la caducazione della concessione per le autostrade? Il mago della fotografia come strumento di marketing ha pensato che per smacchiare le ombre scure provocate dal crollo del Ponte Morandi sull’immagine del gruppo Benetton ci voleva uno smacchiatore politicamente corretto particolarmente potente.

Al momento in circolazione ce ne sono solo due. Papa Francesco e le Sardine. Ma il primo è un gesuita troppo esperto per prestarsi a questa operazione commerciale. Sono rimaste le Sardine, che si muovono come dei gesuiti ma non ne hanno l’esperienza e la furbizia. Così è partita l’operazione marketing di Toscani per smacchiare Benetton. Che oggi diventa meno caducabile di ieri. Grazie alle sarde gesuitiche!