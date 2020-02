Se gli esperti sono poco esperti

Ma perché l’isolamento degli italiani che sono stati riportati dalla Cina è giusto da un punto di vista sanitario e l’isolamento di 14 giorni degli studenti cinesi rientrati in Italia dopo le vacanze cinesi è frutto di discriminazione etnica e razziale?

La risposta fornita dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è che a stabilire questa differenza sono stati gli esperti della Sanità e dell’Istruzione e che gli esperti non vanno contraddetti. Ma chi sarebbero gli esperti in questione? L’indicazione è venuta dal Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli che ha spiegato come siano stati il Ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità a stabilire che per gli italiani provenienti dalla Cina l’isolamento preventivo è sacrosanto mentre per i cinesini rientrati in Italia non serve. Come dire che gli italiani possono essere portatori di virus mentre i bambini cinesi no.

E poi uno dice che stiamo scarsi ad esperti!