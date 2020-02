Padre Georg e lo scherzo da prete

Adesso tutti si affannano a trovano le motivazioni che hanno spinto Papa Francesco a mandare in congedo Padre Georg, l’arcivescovo che prima di essere il Prefetto della Casa Pontificia è stato il segretario particolare di Benedetto XVI. Sarà perché Padre Georg ha continuato a stare vicino al Papa Emerito ed ha contribuito a creare tensione tra Francesco e Benedetto nella vicenda del libro del cardinale conservatore Robert Sarah? O sarà perché Francesco ha voluto eliminare le dicerie che indicavano l’arcivescovo come l’artefice delle tensioni con il proprio predecessore al Sacro Soglio?

La risposta ai vaticanisti più esperti. Chi non lo è si accontenti di prendere atto che Bergoglio è un po’ incazzoso e che forse avrebbe preferito trattare il prelato considerato infido come le beghine invadenti: cioè a schiaffetti. Da buon gesuita, però, si è trattenuto ed ha preferito risolvere la questione con il più classico degli scherzi da prete. Amoveatur sed non promoveatur!