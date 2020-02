L’aria fresca delle Sardine ed i fresconi

Ma quant’è fresca l’aria che, secondo alcuni soloni, le Sardine avrebbero soffiato su una sinistra asfittica e rinsecchita? Il mistero non è per niente fitto. Perché l’aria prodotta dalle Sardine non è assolutamente nuova, ma è quella che da sempre la sinistra tira fuori quando si trova in difficoltà e cerca di reagire per tentare di sopravvivere.

È l’aria della criminalizzazione politica, morale ed umana del nemico del momento bollato come un pericoloso eversore della democrazia. Questa aria è stata gettata contro De Gasperi, Tambroni, Segni, Leone, Cossiga, Craxi, Berlusconi ed è stata riesumata per colpire oggi il tanto temuto Matteo Salvini.

Non è l’aria ad essere fresca, allora. Sono i soloni che la considerano tale a risultare fresconi!