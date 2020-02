L’abito del Papa emerito

“Il Papa – ha sentenziato il segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin – è uno solo perché il Papa è colui che ha l’autorità. Chi non ha più questa autorità non è più Papa”.

Si dice che con questa affermazione si sia chiusa l’era dei due Papi nella Chiesa Cattolica, quella che ha visto il Papa in carica Francesco spesso contrapposto a quello emerito del dimissionario dal Sacro Soglio, Benedetto XVI.

Ma come chiudere del tutto questa era nella società dell’immagine se non si risolve anche il problema dell’abito del Papa privo di autorità (Benedetto XVI) che continua ad essere identico a quello del Papa con l’autorità (Francesco)?

Come si deve vestire, in sostanza il Papa emerito per non essere confuso con quello in carica? Da Cardinale? Da Vescovo? Da sacerdote semplice, da chierico, da laico con giacca e cravatta senza stemma vaticano? O, più brutalmente, con un abito di quercia e zinco?