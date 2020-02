La Cina è lontana senza vaccino

Giusta la decisione del Governo di mettere allo studio misure per le aziende penalizzate dall’epidemia del coronavirus che blocca i commerci tra Italia e Cina e rischia di paralizzare non solo l’export ma anche il settore del turismo.

Ma se si vuole evitare che le misure in questione siano solo di natura contingente ed assistenziale, magari privilegiando le aziende che hanno delocalizzato nelle province cinesi dove si produce a basso costo e penalizzando quelle su cui incombe la chiusura in Italia, sarebbe bene che tra i provvedimenti figurasse uno stanziamento adeguato per gli istituti di ricerca che sono impegnati nella corsa al vaccino anti-virus.

Se si vuole tornare ad avere la Cina vicina e l’economia florida non c’è altra strada che quella del vaccino! Alla faccia dei no-vax!