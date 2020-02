Il giochetto di piazza Santi Apostoli

Un tempo era la piazza preferita dai postfascisti del Msi. Un po’ perché era ad un passo da Piazza Venezia e, come ti giravi, la vista dello storico balcone rinverdiva la nostalgia. Ma soprattutto perché è lunga e stretta ed a seconda di come si piazza il palco si può dare l’impressione di un pienone anche se i presenti sono poche migliaia.

Si tratta di Piazza Santi Apostoli, che ormai da tempo non fa più da scenario per le manifestazioni dei nostalgici del passato, ma è diventato il luogo preferito dei nostalgici del presente. In particolare i grillini e le Sardine. Che l’hanno scelta come teatro delle loro ultime apparizioni per nascondere la loro sempre più ridotta capacità di mobilitazione dei propri sostenitori.

D’altro canto, i santi apostoli erano 12. I grillini e le sardine sono stati solo qualche migliaio, a riempire con il giochetto del palco la piazza del “vorrei ma non posso più”!