Magari l’idea è strepitosa; magari, anzi: sicuramente, sarà un grande assessore; magari, anzi: speriamo con tutto il cuore, farà qualche cosa di efficace a tutela di un territorio inondato di rifiuti da coloro che lo abitano.

Magari tutto, ma non potrà fare come Batman o come l’Uomo Mascherato. In ogni senso, dovrà metterci la faccia e mostrarla bene a tutti gli abitanti di quella terra.

Mica possono portarlo in giro col fazzoletto ripiegato alla John Wayne in Ombre Rosse: farebbero un danno ingiusto ad un patrimonio di credibilità conquistato con onore.

A meno che - a meno che... - non lo abbiano chiamato per esibire un simbolo, come va di moda oggi.

In tal caso, caro Ultimo, prima di darsela a gambe da quei posti, si copra bene il volto e distribuisca qualche sonoro ceffone.

Non fanno danno e, con i furbastri, servono.