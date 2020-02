Tifo e virus

Trovo veramente insopportabile che in questo benedetto (e disgraziato) Paese tutto si riduca a manifestazioni di tifo ottuso. Non c’è un tifoso della maggioranza di governo che non minimizzi l’emergenza #coronavirus. Non c’è un tifoso della minoranza che non si allarmi. Poiché, poi, il titolo di studio assai spesso è la prima comunione anziché tacere vi scegliete pure i virologi di riferimento. Io sono su un treno per Roma ed intorno a me incontro solo sguardi preoccupati. Pure se fosse “solo” una forma influenzale c’è poco da stare allegri.

Mediamente si ammalano di influenza ogni anno circa 5 milioni di italiani: se il coronavirus avesse la stessa diffusione dell’influenza stagionale, con un tasso di mortalità del 2 per cento potrebbe fare 100mila morti (per non dire dell’impatto devastante che avrebbe sulle strutture del Sistema Sanitario Nazionale). Le ricadute economiche saranno in ogni caso gravissime. Per una volta vi riesce evitare la Curva Sud?!