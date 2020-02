La doppia paura

Si è fatto e si fa un gran parlare di paura. Che, secondo i portatori insani della cultura politicamente corretta, è sempre ingiustificata perché è il frutto di pulsioni irrazionali suscitate dai fomentatori d’odio della destra fascio-leghista. Per non cedere a questa paura i governatori delle regioni del Nord, che avevano chiesto di controllare i ragazzini di ritorno dalla Cina, sono stati sbertucciati e paragonati ai nazisti della notte dei cristalli.

Oggi, però, gli stessi sbertucciatori di ieri plaudono all’annuncio del Governo sull’impiego dell’esercito per fronteggiare il coronavirus. Come in Cina e con la conseguenza che negli italiani alla paura di prima se ne aggiunge una seconda addirittura più fondata. Quella nei confronti del Governo che ricorre allo stato d’assedio! Ovviamente per paura!