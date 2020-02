Il messaggio ideologico dei vescovi

I vescovi delle grandi città delle regioni settentrionali sono molto seccati perché le chiese vengono chiuse ed i supermercati rimangono aperti. Le loro proteste nascondono non tanto la nostalgia per i bei tempi in cui le chiese si riempivano per invocare i Santi specializzati nella lotta alla peste ed alle epidemie dell’epoca, quanto una più moderna contestazione dei supermercati considerati come centri di consumismo edonistico dove si celebra il più brutale e materialistico capitalismo.

Niente nostalgia, dunque, ma un pizzico di ideologismo al passo con i tempi bergogliani. Il ché non stupisce ma dovrebbe spingere i vescovi a prendere coscienza che per essere comprensibile ed accettabile dall’intero popolo dei fedeli il messaggio ideologico avrebbe bisogno di testimonial adeguati. Vuoi mettere quando c’erano San Rocco e Santa Rosalia!