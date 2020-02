Francesco ed il Tiaravirus

Ma che c’ha Papa Francesco che ha cancellato gli incontri fissati nella sua agenda ed ha preferito rimanere chiuso a Santa Marta?

Un comunicato ufficiale ha spiegato che la pausa di riposo del Pontefice è dipesa da una lieve indisposizione che non provoca alcun tipo di preoccupazione ma che ha richiesto solo una normale prevenzione. Ma quando mai, in Vaticano e fuori, un comunicato ufficiale ha fornito una spiegazione esaustiva? Di qui i timori dei sostenitori di Bergoglio sulla natura del malessere e la paura che l’epidemia in atto in Italia possa aver attraversato di soppiatto il Portone di Bronzo.

Gli esperti, comunque, rassicurano. Il malessere del Papa non sarebbe in alcun caso una forma di coronavirus. Al massimo di Tiaravirus, cioè un semplice raffreddore papale!