Tutti a casa, dunque! Innanzi tutto quelli che hanno più di 65 anni e che sono i più esposti alle conseguenze estreme del contagio da coronavirus. Tutti a casa, poi, per gli studenti di ogni genere e grado, da quelli dell’asilo a quelli dell’università, che se si dovessero ammalare in blocco farebbero saltare l’intero sistema sanitario. E tutti i casa, infine, per i genitori in età lavorativa che saranno obbligati ad assistere nel chiuso delle proprie abitazioni i vecchi ed i giovani messi dal governo agli arresti domiciliari per motivi sanitari.

Tutti a casa, dunque, tutti ma proprio tutti. Con una sola eccezione. Quella di Vittorio Cecchi Gori che a 77 anni a casa non può andare ma deve restare in galera per i prossimi otto anni!