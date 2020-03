Scuole chiuse, stadi chiusi, teatri chiusi, tribunali semichiusi e Parlamento aperto solo il mercoledì come se a metà settimana il coronavirus facesse festa ed evitasse di passare dalla parti di Montecitorio e Palazzo Madama. I cultori di storia patria sostengono che tutte queste misure ripropongono lo stesso clima dell’8 settembre del 1943 e del “tutti a casa” divenuto l’imperativo di quel momento.

Costoro, però, non tengono conto che l’8 settembre ed il suo “tutti a casa” vennero successivamente considerati come i segnali inequivocabili della “morte della Patria”. Per cui sarebbe opportuno evitare un confronto del genere per evitare di considerare il coronavirus come una guerra persa con annesso funerale della Repubblica. Non sarebbe meglio paragonare le case, gli stadi, i teatri, i tribunali, il Parlamento chiusi alle case chiuse di una volta? In fondo sempre di casino si tratta. Che è sempre meglio di un funerale!