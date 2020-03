L’altra sera mi sono addormentato di buonora che già le televisioni a reti unificate davano la notizia della “chiusura” per decreto di mezzo Nord Italia.

Ieri mattina mi sono svegliato con le immagini delle fughe precipitose dalle stazioni ferroviarie milanesi. Nessuna sorpresa; l’italico senso civico fa sempre un passo indietro dinanzi alla lasagna di mammà. Questa è una Repubblica fondata sul “tengo famiglia” che da sempre paga al protezionismo dei cretini un dazio insopportabile. Mi chiedo, tuttavia, se qualcuno in questo Governo così ossessionato da manette e prescrizione si è fermato ad analizzare la condotta della manina che ha anticipato a qualche giornalista amico la bozza del decreto facendo scoppiare il panico.

Ti ricordi Fofò, i pareri all’esame di Stato: “Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, individui le ipotesi di reato”; non ti ricordi? Vabbè Fofò non importa, chiedi a Piercamillo, che lui, tu lo sai bene, è uno che ha studiato. Nella malaugurata ipotesi che uno di quelli in fuga porti con sé il contagio e, di conseguenza, qualcuno ci rimanga secco (so che per voi “uno vale uno”, ma i virologi dicono che si tratta di uno scenario molto probabile e io, che mi picco di distinguere tra chi sa di cosa parla e i cialtroni, sono un po’ preoccupato) si integra, quantomeno, il reato di strage colposa. Te lo scrivo pure in numeri Fofò, così chiedi meglio a Piercamillo: articoli 438 e 452 del Codice penale. Digli alla manina di andare da uno dei 240mila “azzeccagarbugli”, valà: potrebbe averne bisogno.