Le luci nell’ora più buia

Al centro del dibattito ora c’è la proposta dell’opposizione del centrodestra, ispirata dalle richieste dei Governatori delle Regioni settentrionali, di un blocco totale di almeno quindici giorni per colpire in maniera definitiva il coronavirus e bloccare una espansione del contagio che può trasformare l’epidemia in una pandemia.

È difficile stabilire se la misura estrema potrebbe essere decisiva. Ma è facile rilevare come potrebbe anche dare un colpo definitivo alle speranze del Paese di risollevarsi in tempi ragionevoli dopo questa fase di guerra combattuta sul terreno virale.

Il rischio non è quello della riduzione delle libertà personali e della fine dell’illusione di poter continuare a vivere all’infinito continuando a godere dei benefici conquistati dai nostri genitori ed antenati delle generazioni passate. Il pericolo è che le devastazioni potrebbero essere talmente diffuse ed incisive da rendere impossibile la ripresa, la ricostruzione, la ripartenza.

La guerra, naturalmente, è guerra. E comporta dei costi pesantissimi. Fino ad ora ne abbiamo pagati parecchi, primo fra tutti il danno d’immagine che ha fatto del nostro Paese il focolaio dell’Europa ed il lazzaretto del Vecchio Continente. Rompere l’isolamento non sarà affatto facile. Ma è indispensabile provarci. Non solo con ogni mezzo diplomatico, ma anche con qualche operazione d’immagine assolutamente speciale. Gli esperti in questo campo non mancano e sarebbe ora che si mettessero al lavoro senza perdere tempo e senza compiere quegli errori marchiani che hanno provocato ciò di cui ora ci lamentiamo.

La drammatizzazione eccessiva , che con le misure draconiane straordinarie, raggiungerebbe la punta massima potrà forse servire a far spuntare qualche miliardo di deficit in più dall’Unione europea. Ma non ricreerà le condizioni di un tempo e non ci riporterà nell’età dell’oro in cui pensavano di poter vivere per lungo tempo.

Nell’ora più buia si accendono le luci. È arrivato il momento!